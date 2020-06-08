شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 إصابات جديدة بكورونا في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السورية عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 144 حالة .



كما أعلنت الوزارة في بيان لها اليوم "الإثنين" عن "شفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 62 ".

وبحسب الوزارة ، توفيت ست حالات.

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