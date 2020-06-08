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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح "الأربعاء" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.
حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18- 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:46 والمد الثاني عند الساعة 10 :03 والجزر الأول عند الساعة 09:49 والجزر الثاني عند الساعة 20:52.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 42: 12 والمد الثاني عند الساعة 23:48 والجزر الاول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 06:31.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 43 30 90 30
دبي 43 31 90 25
الشارقة 42 28 90 25
عجمان 44 29 90 25
أم القيوين 45 28 90 20
رأس الخيمة 45 28 85 30
الفجيرة 37 31 80 20
العين 45 32 80 20
ليوا 45 28 85 20
الرويس 41 29 85 30
السلع 42 30 75 25
دلما 41 30 85 30
طنب الكبرى 40 31 80 30
طنب الصغرى 40 31 80 30
أبو موسى 40 31 80 30 .
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