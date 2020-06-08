شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 8 وفيات و111 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الاثنين، 8 وفيات و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك مجموع الوفيات 717 والإصابات 10265.



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وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات فيروس كورونا، في الايجاز الصحفي اليومي، عن شفاء 82 مريضا، ليصل بذلك مجموع حالات التعافي من الوباء 6799.

كما أشار إلى تواجد 36 مريضا في العناية المركزة.

وكانت وزارة الصحة اعلنت "الأحد"، عن تسجيل 9 وفيات و104 إصابات، و86 حالة شفاء