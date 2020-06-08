شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة عجمان تناشد الجمهور استخدام خدماتها الذكية حفاظاً على سلامتهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناشدت القيادة العامة لشرطة عجمان اليوم أفراد الجمهور باستخدام الخدمات الذكية المتوفرة على التطبيق الذكي والموقع الالكتروني لها، والمتوفرة أيضاً على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب.



وقالت القيادة العامة لشرطة عجمان إن ذلك يأتي ضماناً للسلامة والوقاية ولحماية الجميع.

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