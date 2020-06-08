"معاً " تقدم أكثر من 20 مليون وجبة غذائية للعمالة في أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن تقديم أكثر من 20 مليون وجبة مغذية للعمالة المقيمة في إمارة أبوظبي.



وأكدت "معاً" استمرارية برنامج "معاً نتشارك" ، لتوفير المزيد من الدعم الغذائي للعمالة المقيمة في أبوظبي خلال الأسابيع القادمة.

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة معاً: " يسعدني الإعلان عن تقديم أكثر من 20 مليون وجبة غذائية صحية منذ بداية البرنامج ، ويسرني أن أعلن عن استمرارية البرنامج لتقديم المزيد من الدعم المعنوي لمئات الآلاف من أبناء مجتمعنا خلال المرحلة القادمة".

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واضافت: "توفير كافة سبل الدعم لإحداث تأثير إيجابي في حياة الكثيرين جاء نتيجة تضافر جهودنا وتكاتفنا والعمل الدؤوب والتنسيق مع المساهمين من الشركات والأفراد الذين وفروا الدعم اللازم بمساهماتهم السخية، وهذا خير دليل على تجلي روح المسؤولية المجتمعية، ونحن نؤكد التزامنا المطلق بدعم ومساعدة المتضررين من أبناء المجتمع في جميع مناحي الحياة".

ويعتبر برنامج "معاً نحن بخير" المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة "معاً"، الذي يعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل الصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي المساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات.

منذ إطلاق برنامج "معاً نحن بخير" قدمت هيئة "معاً " الدعم المادي لأولياء الأمور بتسديد الرسوم المدرسية لمن لديهم أطفال في المدارس الخاصة في أبوظبي، ووفرت الدعم الغذائي للسكان المتضررين المقيمين في أبوظبي عبر السلال الغذائية المتضمنة المواد الأساسية للأفراد والأزواج والعائلات، وبالإضافة لتقديم الدعم في توفير الاحتياجات الأساسية.