أحياء الجبلية والتحيتا جنوب الحديدة تتعرض لاستهداف حوثي بمختلف الأسلحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 تعرضت الاحياء والقرى السكنية في التحيتا والجبلية جنوب الحديدة، لاستهداف بالأسلحة المتوسطة من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استهدفت بالأسلحة الرشاشة، الأحياء السكنية في مناطق متفرقة جنوب مركز مدينة التحيتا. Advertisements ووفقاً للمصادر فقد استهدفت المليشيات القرى ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بقذائف آر بي جي وبمختلف العيارات المتوسطة. وأوضحت المصادر أن الإستهداف الحوثي أحدث آثار نفسية سلبية في صفوف المدنيين نتيجة الخوف والهلع. هذا وكانت المليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية بإستهداف الأحياء السكنية في حيس، في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

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