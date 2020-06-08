هذه تعليمات العزل الالزامي للقادمين إلى بريطانيا

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نصر المجالي: مع بدء تطبيق تعليمات فرض العزل الإلزامي لمدة 14 يوما على معظم القادمين على متن رحلات دولية إلى بريطانيا "جوا أو بحرا أو برا" اعتبارا من 8 يونيو 2020، الذي كان أعلنه رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق، أعلنت الحكومة من الإجراءات داعية الواصلين إلى التقيّد بها مع فرض غرامات على المخالفين.

ويتعين على جميع الركاب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة ملء استمارة قبل التوجه إلى بريطانيا. وسيشمل ذلك المواطنين البريطانيين العائدين إلى الوطن، وكذلك الزوار الأجانب. يجب عليك تقديم العنوان الذي ستقيم فيه في المملكة المتحدة - والعزل الذاتي هناك. لن يسمح لك بمغادرة هذا العنوان على الإطلاق، أو استقبال الزوار لمدة 14 يومًا.

نماذج

ويُطلب من جميع المسافرين تعبئة "نموذج تحديد مواقع الاتصال" الموجود على موقع الحكومة على الإنترنت قبل 48 ساعة من المغادرة. ولن تكون هناك نسخ ورقية من النموذج. كما سيعتبر عدم استكمال النموذج قبل السفر جريمة، ولكن ستكون هناك فترة سماح قصيرة ويسمح للمسافرين بملء النموذج إلكترونيًا في صالات الوصول.

كما ستكون هناك فحوصات فورية للتأكد من أن جميع الركاب قد أكملوا النموذج، وسيجري موظفو قوة الحدود مقابلات مع أشخاص أثناء مغادرتهم الطائرات وعند نقاط التفتيش الحدودية.

وفي حال رفض المسافر لملء النموذج المحدد لمواقع الاتصال به، يتعين عليه دفع غرامة قدرها 100 جنيه استرليني على الفور وستستوفى من قبل ضباط قوة الحدود.

فحوصات عشوائية

كما سيقوم مسؤولو الصحة العامة بإجراء فحوصات عشوائية عبر الهاتف للواصلين، وفي حال وجود شبهات وشكوك من عدم التقيد والالتزام بمكان الاتصال في فترة الحجز، ستقوم الشرطة بزيارة العنوان الذي يحدده الواصلون على النموذج، وستصدر غرامات عند الضرورة.

وستكون هذه الغرامة في إنكلترا تحديدا بقيمة 1000 جنيه إسترليني. كما يمكن تقديم المخالفين الى المحاكمة، مع احتمال دفع غرامة غير محدودة إذا أدين، وهنا يشار إلى أن اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية سيكون لها أنظمة إنفاذ خاصة بها.

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وتقول وزارة الداخلية إن الغرامة قد تزيد عن 1000 جنيه إسترليني إذا كان سببا في زيادة خطر الإصابة بالعدوى من الخارج.

وتقول وزارة الداخلية البريطانية إنه يمكن إبعاد المخالفين من الأجانب من أراضي المملكة المتحدة "كملاذ أخير" إذا فشلوا في الامتثال للتعليمات. ويمكن للمسؤولين أيضًا رفض دخول غير مواطني المملكة المتحدة المقيمين. لكن لا يمكنهم رفض دخول المواطنين البريطانيين.

إقامات عزل خاصة

كما ستوفر الحكومة الإقامة الخاصة بالعزل كالتي تم استخدامها في وقت سابق للمسافرين العائدين من الصين ويجب على المسافر أن يدفع مقابل ذلك.

وإذا كنت مسافرًا مع أشخاص آخرين، فإنه يتعين أن تكمل أنت والأشخاص الذين تسافر معهم نموذجًا منفصلاً. وإذا كنت مسافرًا مع شخص يقل عمره عن 18 عامًا، فلن يحتاج إلى استمارة خاصة به إذا كنتما ستصلان وتغادران معا أو سيبقى في نفس العنوان في المملكة المتحدة.

وسيحتاج المسافرون الواصلون إلى المملكة المتحدة تعبئة النماذج بتفاصيل جواز السفر واسم شركة الطيران أو القطار أو شركة العبارات التي يسافرون معها، واسم الشركة التي تنظم مجموعتك السياحية - إذا كنت مسافرًا كجزء من مجموعة سياحية.

وكذلك مرجع الحجز الخاص بالمسافر واسم المطار أو الميناء أو المحطة التي يصل إليها وتاريخ الوصول ورقم الرحلة أو القطار أو الحافلة أو العبارة والعنوان الذي ستقيم فيه خلال أول 14 يومًا في المملكة المتحدة، مع تحديد تفاصيل عن الشخص الذي يمكن الاتصال به إذا مرض المسافر أثناء وجوده في المملكة المتحدة.

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