تظاهرة ضد عنف الشرطة في أحد أحياء نيروبي

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تظاهر الإثنين نحو مئتي شخص في حي متاري الفقير في نيروبي احتجاجا على العنف الممارس من قبل الشرطة والذي أوقع 15 قتيلا منذ فرض حظر التجول في البلاد لاحتواء فيروس كورونا.

وكان المتظاهرون بغالبيتهم من الشبان والأمهات، وقد رفعوا لافتات تحمل أسماء أصدقاء أو جيران أو أبناء قتلوا في السنوات الأخيرة خلال عمليات أمنية للشرطة.

ورفع المتظاهرون شعارات بينها "أوقفوا الشرطيين القتلة" و"لننقذ مستقبلنا".

وقالت رحمة واكو المقيمة في الحي لوكالة فرانس برس "أنا هنا للتظاهر دعما لشبابنا الذين قضوا على يد الشرطة من دون أي سبب، ولنقول +كفى+ نحن أمهات الشبان الكثر الذين قتلوا بعدما وصفوا بأنهم سارقون".

والشرطة الكينية متورطة في مقتل 15 شخصا منذ فرض حظر التجول في البلاد في 27 آذار/مارس، وفق السلطة المستقلة لمراقبة الشرطة والتي تلقّت 87 شكوى.

وأوضحت السلطة أن الشكاوى تتعلّق بموتى، وحالات إطلاق نار ومضايقات وسرقة ومعاملة غير إنسانية واعتداءات جنسية.

وشهدت دول العالم في الأيام الماضية تظاهرات ضد العنصرية والعنف الممارس من قبل الشرطة، على خلفية قضية جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قضى في 25 أيار/مايو خلال توقيفه على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس الأميركية.

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لكن كينيا لم تشهد أي تظاهرة كبرى. في المقابل، على وسائل التواصل الاجتماعي، ربط ناشطون كينيون بين هذه القضية وآفة العنف الممارس من قبل الشرطة في كينيا، والتي غالبا ما تبقى من دون أي عقاب.

وتتّهم منظمات تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان الشرطة الكينية بممارسة العنف المفرط واللجوء إلى تصفيات جسدية، بخاصة في الأحياء الفقيرة.

وفي نيسان/أبريل اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الشرطة الكينية بقتل ستة أشخاص على الأقل وضرب وتهديد آخرين خلال تطبيق أوامر منع التجول الليلي التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوردت المنظمة حالة الفتى ياسين حسين مويو (13 عاما) الذي توفي في العاصمة نيروبي في 31 آذار/مارس بعد إصابته بأعيرة عندما كان يقف على شرفة منزله فيما كانت الشرطة تجبر الناس على مغادرة الشارع والذهاب إلى منازلهم.

وفي حالات أخرى توفي بائع خضر في كاكاميغا الواقعة غربا، بعد أن أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع، فيما قضى أربعة رجال بعد تعرضهم للضرب في مناطق مختلفة من البلاد.

والجمعة وجّه وزير الداخلية فريد ماتيانغي في بيان انتقادات لتجاوزات الشرطة، لكنه دعا إلى عدم التعميم.

والخميس أعلنت السلطة المستقلة لمراقبة الشرطة أنه سيتم توقيف ستة شرطيين وملاحقتهم قضائيا على خلفية قضية الفتى مويو.