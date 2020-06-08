المسماري: الجيش الليبي تصدى لهجوم غرب مدينة سرت صباح اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الجيش سيستخدم القوة الجوية المفرطة لردع الميليشيات والمرتزقة في ليبيا.

وتابع المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن ميليشيات إرهابية حاولت استهداف مدينة غرب سرت صباح اليوم، وتصدت لهم قوات الجيش الليبي، وأسقطت طائرة مسيرة تركية. وأكد على مواصلة الجيش الليبي القتال ضد الجماعات الإرهابية، لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

ودعا حلف الناتو للتصدي لانتهاكات تركيا، لافتا إلى أن أنقرة تستغل عضويتها في الحلف لانتهاك سيادة ليبيا.