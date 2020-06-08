محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الجيش سيستخدم القوة الجوية المفرطة لردع الميليشيات والمرتزقة في ليبيا.
وتابع المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن ميليشيات إرهابية حاولت استهداف مدينة غرب سرت صباح اليوم، وتصدت لهم قوات الجيش الليبي، وأسقطت طائرة مسيرة تركية. وأكد على مواصلة الجيش الليبي القتال ضد الجماعات الإرهابية، لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
ودعا حلف الناتو للتصدي لانتهاكات تركيا، لافتا إلى أن أنقرة تستغل عضويتها في الحلف لانتهاك سيادة ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر المسماري: الجيش الليبي تصدى لهجوم غرب مدينة سرت صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.