إيقاف 6 أطباء لتغيبهم عن العمل بمستشفيات أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قرر محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الإثنين، إحالة 6 أطباء بمستشفيات نصر النوبة وكوم أمبو ودراو المركزية للتحقيق، تمهيدًا لإيقافهم لمدة 3 أشهر عن العمل وخصم مستحقاتهم المالية، وذلك بعد رصد تغيبهم عن العمل، على الرغم من الاحتياج الشديد لجهودهم لإسعاف وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، وفق بيان المحافظة.

جاء ذلك على هامش استدعاء المحافظ للدكتور مؤمن محجوب مدير عام مستشفى نصر النوبة، في حضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، من أجل الوقوف على أسباب الشكاوى الجماهيرية المتعددة من تدنى مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى.

وشدد اللواء أشرف عطية على أنه سيتم استبعاد أي مسؤول لا يقوم بواجباته الوظيفية على أكمل وجه خلال هذه الفترة الحرجة، كما أنه سيجري اتخاذ إجراءات قاسية لأى أحد من الأطقم الطبية يحاول الهروب من ميدان العمل لأنه يوازي الهروب من المعركة حيث لن يسمح خلال المرحلة الحالية بأي تخاذل أو استهتار يمس حياة وسلامة المواطن الأسواني.

ووجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة لحظية لمنظومة العمل بمستشفى نصر النوبة وباقي مستشفيات الفرز والعزل المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وفي حالة ظهور أي مشكلة يتم عرضها فورًا على المحافظ شخصياً لاتخاذ اللازم حيالهم مع تحويل المتسبب للتحقيق الفوري مثل إحالة المسؤول المالي بإدارة نصر النوبة الصحية للتحقيق بسبب تأخر إصلاح وصيانة المغسلة وجهاز التعقيم.​