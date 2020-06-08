المسماري: رفض إعلان القاهرة قطع الطريق على الأصوات الداعية للسلام في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن تركيا وقطر وحكومة الوفاق والإخوان في ليبيا، وعددا من الأطراف الأخرى رفضوا مبادرة القاهرة للسلام في ليبيا، مشيرًا إلى أنه صدر نحو ٦ بيانات رفض لإعلان القاهرة حتى الآن.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن بيانات الرفض لإعلان القاهرة قطعت الطريق على الأصوات الداعية للسلام.

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وتابع إن الميليشيات رفضت إعلان القاهرة والالتزام بوقف إطلاق النار، مشددا على أن الجيش الليبي يدعم الجهود والمبادرات الدولية لدعم الحل السياسي في ليبيا.

وأسفرت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، عن مبادرة تلتزم بمقتضاها الأطراف كافة بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 6 صباح يوم 8 يونيو 2020، وترتكز بالأساس على مخرجات قمة برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان.

وأعربت دول عربية وغربية عدة، عن تأييدها لـ"إعلان القاهرة"، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنًا مبادرة ليبية، لوضع حلول سياسية للأزمة المندلعة حاليًا في ليبيا.