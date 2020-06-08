الصحة العالمية: قلة إصابات كورونا في أفريقيا ربما يعود لعدم إجراء فحوصات كافية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، إن قلة أعداد إصابات كورونا المستجد، في قارة أفريقيا ربمل يعود لقلة الفحوصات الطبية التي أجريت للكشف عن الفيروسات التاجية في القارة.

وتخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى القارة الأفريقية حاجز الـ 190 ألف حالة وجاءت جنوب أفريقيا على قائمة الدول الأفريقية الأكثر تسجيلا للإصابات، بأكثر من ٤٨ ألف إصابة، وذلك وفق إحصاء "ورلدميتر".

ووصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، حتى أمس الأحد، نحو 34079 حالة، ثم الجزائر التي سجلت 10154، وتصل الوفيات إلى 707 حالة، وفى غانا تم تسجيل 9638 حالة مصابة بفيروس كورونا، وفى السنغال تم تسجيل 4328 حالة.