‏المسماري: الميليشيات المدعومة من تركيا قصفت المدنيين ونهبت الممتلكات في سرت

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن التنظيمات المتطرفة نهبت الممتلكات في ترهونة وقصفت المدنيين غرب سرت.

‏‎وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، ونقلته شبكة سكاي نيوز عربية، إن الميليشيات المدعومة من تركيا استهدفت مدنيين فجر اليوم غرب سرت. وتابع أن "عدد النازحين من ترهونة وحدها بلغ أكثر من 20 ألف". وقال المسماري إن الجماعات المتطرفة تعدت على هيبة المدن وكرامة المواطن. ‏وأوضح أن الميليشيات المدعومة من تركيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين.

وأسفرت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، عن مبادرة تلتزم بمقتضاها الأطراف كافة بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 6 صباح يوم 8 يونيو 2020، وترتكز بالأساس على مخرجات قمة برلين والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان.

وأعربت دول عربية وغربية عدة تأييدها لـ"إعلان القاهرة"، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنًا مبادرة ليبية، لوضع حلول سياسية للأزمة المندلعة حاليًا في ليبيا.