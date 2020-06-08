محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قالت السلطات الصحية في بريطانيا، إن لندن أى وفيات بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أنع مؤشرا على أن البلاد بدأت تهزم الوباء.
بينما توفي في بقية أنحاء المملكة المتحدة نحو 55 شخصًا آخر بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، حسبما ذكرت "بي بي سي".
و يعد هذا الرقم هو أدنى رقم تسجله البلاد منذ الإعلان عن الإغلاق في 23 مارس الماضي.
وتجاوز عدد الوفيات في بريطانيا 40 ألفا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة البريطانية: لندن لم تسجل أي وفيات جديدة بكورونا وهو مؤشر على تراجع الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.