الصحة البريطانية: لندن لم تسجل أي وفيات جديدة بكورونا وهو مؤشر على تراجع الوباء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت السلطات الصحية في بريطانيا، إن لندن أى وفيات بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أنع مؤشرا على أن البلاد بدأت تهزم الوباء.

بينما توفي في بقية أنحاء المملكة المتحدة نحو 55 شخصًا آخر بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، حسبما ذكرت "بي بي سي".

و يعد هذا الرقم هو أدنى رقم تسجله البلاد منذ الإعلان عن الإغلاق في 23 مارس الماضي.

وتجاوز عدد الوفيات في بريطانيا 40 ألفا.