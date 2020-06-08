الكويت تتسلم الشحنة الأولى من عقار أفيجان الياباني لعلاج كورونا

أعلنت الشركة الوطنية لمشروعات التكنولوجيا المملوكة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، تسلمها الشحنة الأولى من الدواء اليابانى أفيجان الخاص بعلاج مصابى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، مشيرة الى أنه سيتم تسليم الشحنة إلى وزارة الصحة الكويتية غدا الثلاثاء.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة أنس ميرزا - في تصريح صحفي اليوم /الاثنين/ - إن الشركة الوطنية لمشروعات التكنولوجيا، التابعة للشركة الكويتية للعلوم الحياتية، بما لديها من علاقات وثيقة مع الجانب الياباني في المجالات الاستثمارية والطبية، وفي إطار تعاونها مع وزارة الصحة، باشرت التواصل
وأشار ميرزا إلى أن المجموعة في إطار مسؤولياتها المجتمعية، وبالتعاون مع سفارة اليابان في الكويت، وفرت الدعم اللوجيستي لتسهيل تسليم وزارة الصحة للدواء، والذي أهدته اليابان إلى الكويت.
ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للعلوم الحياتية قيس معرفي، أن الشركة اختتمت جهودها اليوم، بعد إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن شحنة الدواء المشار إليه، والمرسل جوا باسم الشركة الوطنية لمشروعات التكنولوجيا، عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، كي يتسنى تسلمها وتسليمها إلى وزارة الصحة.
وأكد معرفي أن استخدام الدواء من قبل وزارة الصحة، سيكون وفقا لدليل إرشادات الاستخدام المعد من اليابان، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، وبهدف إجراء الدراسات الإكلينيكية والبحوث السريرية في الكويت، ومشاركة نتائجها مع المنظمات العالمية والعلمية، لافتا إلى أن الشركة أبدت استعدادها للتعاون مع وزارة الصحة، نحو استيراد شحنات جديدة، تلبي احتياجات الكويت.
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