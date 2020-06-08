طهران.. لجنة برلمانية بصدد مساءلة روحاني

أعلن محمد رضا رضائي رئيس لجنة أعمال البناء في البرلمان الإيراني، أن اللجنة بصدد إعداد إجراءات لمساءلة رئيس البلاد حسن روحاني حول سوق العقارات في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال النائب المحافظ في البرلمان، إن الحكومة الإيرانية لا تعير أي اهتماملمشكلات سوق العقارات في وقت تشهد فيه السوق حالة من عدم الانتظام وبخاصة في أسعار وأجرة العقارات.
ويعتبر ذلك أول تحرك من البرلمان الإيراني الجديد ذي الأغلبية المحافظة ضد أداء حكومة الرئيس روحاني.
ومع ارتفاع سعر الدولار بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، سجلت أسعار العقارات في إيران ارتفاعا بنسبة 74% في سبتمبر من العام نفسه وفقا للبنك المركزي، فيما عادت أسعار الأراضي السكنية في العاصمة طهران للارتفاع بمقدار 43% هذا العام مقارنة بالعام الماضي وبواقع 11% مقارنة بالموسم الماضي، وفقا لمركز الإحصاء الإيراني.
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