تراجع إصابات كورونا في عمان وارتفاعها في البحرين

أبلغت السلطات العمانية بتسجيل 604 إصابات خلال 24 ساعة بفيروس كورونا، مقابل 866 في اليوم السابق، بينما شهدت البحرين ارتفاع هذا

المؤشر من 521 إلى 672 حالة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وذكرت وزارة الصحة في سلطنة عمان

أن إجمالي الإصابات بلغ 17486، منها 81 حالة وفاة بزيادة 6 حالات مقارنة مع اليوم السابق.

وحسب الوزارة، فإن 342 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي لتصبح حصيلة المتعافين 3796.