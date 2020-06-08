الاتحاد الأوروبي يصف مبادرة القاهرة بشأن ليبيا بـ"الإيجابية"

أكد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ثبات وحزم الموقف الأوروبي تجاه الوضع الليبي رغم تغير الوضع الميداني في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأشار ستانو، الى أن الاتحاد الأوروبي لا زال يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري

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ولوقف العمليات العسكرية والاعتداءات في ليبيا وكذلك للشروع بعملية تفاوضية تساهم في البحث عن حل سياسي.

وتابع: "على كافة الأطراف التصرف بمسؤولية والعودة للتفاوض، إذ لا حل عسكريا ممكنا للنزاع في ليبيا".

ووصف ستانو المبادرة المصرية، بـ"الإيجابية"، وقال:

"كل مبادرة تتطابق مع جهود الأمم المتحدة بشأن إقرار السلام والاستقرار في ليبيا، هي جيدة، ولكن لا بديل عن حل سياسي شامل كما جاء في مؤتمر برلين".

ورفضت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أمس الأحد، مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن النزاع، والتي أعلن عنها الأخير عقب لقائه في القاهرة مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر.