جونسون يرفض وصف بريطانيا بأنها بلد عنصري

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الأخير لا يتفق مع الرأي القائل إن "بريطانيا بلد عنصري"، مقرا بضرورة التصدي لحالات التحيز والعنصرية" وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "رئيس الوزراء لا يشكك في وجود تمييز وعنصرية..
وتابع: "رئيس الوزراء ملتزم كليا بمواصلة الجهود للقضاء على العنصرية".
وشارك عشرات آلاف الأشخاص، الأربعاء الماضي، في احتجاجات حاشدة في العاصمة البريطانيةلندن ضد العنصرية وتعسف قوات الأمن، تخللتها اشتباكات محدودة بين متظاهرين وعناصر الشرطة.
وتأتي الاحتجاجات تحت شعار "حياة السود مهمة"، بينما يردد المتظاهرون شعارات ضد العنصرية وسياسة السلطات وأخرى مثل "لا أستطيع التنفس"، وهي الكلمات التي تلفظ بها المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، خلال عملية القبض عليه، بينما كان أحد ضباط الشرطة يضع ركبته على عنقه.
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