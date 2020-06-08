تونس تعلن السيطرة على كورونا وتقر رفع حظر التجوال

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتبارا من الإثنين، رفع حظر التجوال المفروض بكامل البلاد في إطار تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فإن القرار يأتي بعد استشارة كل من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وراشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان).

كما يأتي عقب "ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار كورونا في مختلف مناطق الجمهورية"، بحسب البيان.

وفي وقت سابق اليوم؛ أعلنت وزارة الصحة التونسية، السيطرة على فيروس كورونا في البلاد، بعد مرور 5 أيام دون تسجيل أي حالات إصابة بالوباء.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مديرة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة التابع للوزارة نصاف بن علية قولها، إن "مرور 5 أيام دون تسجيل حالات إصابة سواء وافدة أومحلية دليل أنه تمت فعلا السيطرة على الوباء بتونس".



وأوصت بن علية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية في المرحلة المقبلة.



وشدّدت على أن "التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل بالتحكم في الحالات الوافدة حتى لا تتسبب في تسرب الفيروس إلى المجتمع وإعادة انتشاره، خاصة أنه سيتم إعادة فتح الحدود البرية للبلاد في 27 يونيو/ حزيران الجاري".



وأشارت بن علية، أن وزارة الصحة ستواصل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتقصي الوافدين والمشتبه فيهم بالإصابة بالفيروس.



والإثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان، استقرار إجمالي المصابين بفيروس كورونا عند ألف و87، منهم 49 وفاة، و982 حالة شفاء، و56 إصابة نشطة.

المصدر: الأناضول

