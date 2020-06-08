إيران تواصل تسجيل أرقام كبيرة بفيروس كورونا

فقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2043 إصابة جديدة بـفيروس كورونا، بالإضافة إلى 70 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، بلغ حتى ظهر الاثنين 173832 شخصا، فيما توفي 70 شخصا آخر، خلال الساعات الأربع العشرين الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد 8351 شخصا.

وأوضح جهانبور، في تصريحات صحفية الاثنين، أنه تم تسجيل 2043 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ ظهر الأحد حتى ظهر الاثنين، مشيرا إلى أن عدد الحالات الخطرة وفي وضع حرج بلغ 2619 حالة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ أكثر من 136 ألف شخص، مبينا أن عدد من خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بالفيروس تجاوز 1.1 مليون شخص.