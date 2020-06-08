ليبيا..قتلى وجرحى بين المدنيين جراء قصف ميليشيا مصراتة على مناطق سكنية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأكدت مصادر مطلعة عن تحشيد ميليشيات مصراتة لمسلحيها لمعاودة الهجوم على سرت في الوقت الذي تتعامل معها قوات سلاح الجو الليبي.

من جهة أخرى، استهدفت منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة طائرة تركية مسيرة وتم إسقاطها في منطقة وادي جارف، غربي مدينة سرت بعد أن حاولت استهداف مواقع لوحدات القوات المسلحة.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أكد، ليل الأحد الاثنين، نجاح مقاتلاته في تدمير سرية مدفعية كاملة تضم 3 مدافع هاوزر، تركية الصنع، ودبابتين و6 عربات مسلحة للحماية.

Advertisements

وأعلن الإعلام الحربي في بيان أنه أحبط محاولة هجوم من للمليشيات المدعومة تركيا والمرتزقة السوريين والأتراك؛ على مدينة سرت، مشيرا إلى أن قواته بدأت في مطاردة فلولهم، بعدما كبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما مضادا على الميليشيات المدعومة بقوات تركية في منطقة الهيشة، شرقي مصراتة، بعد سلسلة من الغارات الجوية على المواقع المعادية من قبل المقاتلات الحربية، بالإضافة إلى الدعم الناري للقوات البرية.

كما تمكن الجيش الليبي من تدمير حافلة نقل كبيرة كانت تحمل عددا من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين أثناء تحركهم تجاه سرت.

في الأثناء، عزز الجيش الوطني الليبي من قواته الموجودة في محاور شرقي مصراتة، معلنا في بيان رسمي عن تحرك سرايا القوات الخاصة من مدينة بنغازي باتجاه المدينة.