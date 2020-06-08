كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر اعتبارا من الاثنين.. تونس تنهي حظر التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، إنهاء حظر التجول في البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" اعتبارا من اليوم، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت عضوة بلجنة مكافحة فيروس كورونا التونسية: أنه تمت السيطرة على الوباء في البلاد مع مرور خمسة أيام متتالية دون تسجيل أي إصابة.
وقالت العضوة باللجنة ومديرة مرصد الأمراض المستجدة الدكتورة نصاف بن علية: إن تونس سيطرت بشكل فعلي على الوباء لكن يتعين الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.
وأوضحت "بن عليه": "التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في التحكم في الحالات الوافدة حتى لا تتسبب في تسرب الفيروس في المجتمع".
وتنتهي المرحلة الثالثة والأخيرة من تخفيف القيود على الحجر الصحي الموجه يوم 14 يونيو فيما ستفتح السلطات الحدود بالكامل يوم 27 من نفس الشهر أمام الرحلات الدولية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,120 مليون إصابة، بينهم أكثر من 406 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,477 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.