اعتبارا من الاثنين.. تونس تنهي حظر التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، إنهاء حظر التجول في البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" اعتبارا من اليوم، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت عضوة بلجنة مكافحة فيروس كورونا التونسية: أنه تمت السيطرة على الوباء في البلاد مع مرور خمسة أيام متتالية دون تسجيل أي إصابة.

وقالت العضوة باللجنة ومديرة مرصد الأمراض المستجدة الدكتورة نصاف بن علية: إن تونس سيطرت بشكل فعلي على الوباء لكن يتعين الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.

وأوضحت "بن عليه": "التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في التحكم في الحالات الوافدة حتى لا تتسبب في تسرب الفيروس في المجتمع".

وتنتهي المرحلة الثالثة والأخيرة من تخفيف القيود على الحجر الصحي الموجه يوم 14 يونيو فيما ستفتح السلطات الحدود بالكامل يوم 27 من نفس الشهر أمام الرحلات الدولية.

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