كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي ونظيره المصري يبحثان الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الأزمة الليبية، مؤكدين على تصميمهما المشترك على ضمان إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن.

وأعلن الكرملين: أن بوتين والسيسي أجريا "بمبادرة من الجانب المصري"، مكالمة هاتفية بحثا خلالها بشكل مفصل الأوضاع في ليبيا.

وقال الكرملين: إن "السيسي أطلع بوتين على فحوى المحادثات التي عقدها في 6 يونيو في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، والتي تم نتيجتها عرض خطوات التسوية السياسية في ليبيا".

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وأشار البيان إلى أن "الجانب الروسي أشاد بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر" في هذا الاتجاه.

وأكد بوتين والسيسي "التصميم المشترك على مواصلة التنسيق بهدف ضمان وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء المفاوضات الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن".

وبحثا القضايا الملحة للتطوير اللاحق للشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر، بما في ذلك العمل المشترك في مجالي الصناعة والطاقة النووية إضافة إلى التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".