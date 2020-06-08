كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بداية من منتصف يونيو.. المملكة المتحدة تتجه لتخفيف قيود كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الإثنين، أنها تتجه نحو تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بداية من يوم 15 يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "جيمس سلاك": إنه "يتوقع أن تتخذ تحدد الحكومة الخطوات التالية بشأن فتح متاجر التجزئة غير الأساسية خلال الأيام القادمة".

وأضاف سلاك: أن "هذا ما ننويه لأن خارطة الطريق تحدد الاثنين القادم موعدا لبدء إعادة الفتح.. وبطبيعة الحال فإننا ندرس كافة المشورات ذات الصلة"، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج".

وتابع: "نواصل التقدم في نهج حذر للغاية ونمضي إلى الأمام في خارطة الطريق التي وضعناها لتجنب موجة ثانية من فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية تطمح في أن يتم "فتح الأقسام المفتوحة من الحانات والمطاعم بداية من يوم 4 يوليو المقبل".

كما لفت إلى أن المؤشرات الأولية تكشف عن "مستوى جيد من الالتزام" بالحجر الصحي، الذي أقرته بلاده لمدة 14 يوما على القادمين من الخارج.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد دعا في شهر مايو الماضي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في القمة العالمية الخاصة بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، تعقدها المملكة المتحدة.

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واتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

وتجرى حاليا العديد من التجارب السريرية في عدد من دول العالم لمحاولة إنتاج لقاح للفيروس، إلا أنه لا موعد متوقعا إلى الآن لإنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس.