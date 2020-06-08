كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسجل 55 حالة وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 40597.

هذا ولفتت وكالة "رويترز"، استنادا إلى مصادر رسمية للبيانات الخاصة بفيروس كورونا في البلاد، إلى أن عدد الوفيات المشتبه بها جراء الجائحة في بريطانيا تجاوز نقطة 50000 حالة.

ومن جهة أخرى، قال وزارة الصحة: إن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1205 حالات جديدة ليبلغ مستوى 287399.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

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