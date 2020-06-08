بعد فضيحة نقل مصابين بكورونا.. كيف علقت الصحف اليونانية على قرار تعليق الرحلات الجوية إلى قطر؟

*أثينا فويس

ذكرت صحيفة "أثينا فويس" أنه حظرت السلطات اليونانية الرحلات الجوية من وإلى قطر بشكل مؤقت، بعد وصول 12 حالة لركاب مصابين بفيروس كورونا من الدوحة إلى مطار "الفثيريوس فينيزليوس".

وأكدت الصحيفة، أنه أعلنت السلطات اليونانية بعد الحادثة على تعليق جميع رحلات الركاب، من وإلى جميع المطارات بين اليونان وقطر، من الثلاثاء 2 يونيو 2020 بعد الظهر حتى الأحد 14 يونيو 2020 في الساعة 23:59.

وبينت الصحيفة، أن الرحلة القطرية كانت من ضمن الرحلات المستثناة من قرار تعليق الطيران الذي أعلنته السلطات اليونانية، هحيث استثنت السلطات كل من البضائع والشحن الصحي والإنساني ورحلات العبارات (لا تعود الطائرات المملوكة للدولة إلا مع طاقمها فقط) والدولة (باستثناء الطائرات) من طلبات شركات الطيران السابقة.

وتابعت: الرحلات المستثناة وهي رحلات الطوارئ والرحلات العسكرية والأعطال الفنية دون الحاجة إلى إنزال الهبوط الفني ورحلات العودة إلى الوطن التي وافقت عليها الوزارة خارج البلاد

*نفتموبريكي

بينما أشارت صحيفة "نفتموبريكي"، أنه عثرت رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى مطار أثينا الدولي "الفثيريوس فينيزيلوس" على 12 عينة من 19 عينة إيجابية من طراز كوفيدي 19 خلال آخر 24 ساعة في اليونان، خلال التفتيش الذي قامت به الأمانة العامة للحماية المدنية.

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وأكدت الصحيفة، على أنه تم تحديد 12 من الركاب، تسعة من الركاب الإيجابيين هم مواطنون باكستانيون قادمون من مدينة غوشرات، مع تصريح إقامة في اليونان، واثنان يونانيان قادمان من أستراليا وشخص ياباني الجنسية، وهو عضو في عائلة يونانية يابانية.

وأضافت: أنه وفقًا للبروتوكول الحالي لأولئك الذين يدخلون البلاد عن طريق الجو، تم نقل جميع الركاب بعد التفتيش وحتى صدور نتائج الاختبارات في فنادق الحجر الصحي حيث ستبقى الحالات الإيجابية لمدة 14 يومًا، وباقي الحالات السلبية ستبقى لمدة 7 أيام وفقًا لتعليمات ممثل وزارة الصحة للكورونا الجديد، البروفيسور سوتيريس تسيودراس، وسيتم تكرار الاختبار لتلك الحالات بعد 7 أيام.