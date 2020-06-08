اتهام: اعتدوا على ابنتهم وسكبوا عليها مادة حارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد أفراد عائلة واحدة (والدان وابنيهما) من مدينة أم الفحم، في أعقاب ضلوعهم بجريمة عنف أسري خطيرة ضد ابنتهم (18 عاما)، على خلفية انتقادهم لنمط حياتهما وسلوكها.
ويستدل من لائحة الاتهام، أن "الفتاة تعرضت لاعتداء خطير، بالعصي والقضبان الحديدية، كما سكب مواد حارقة على وجهها وجسمها من قبل والديها وشقيقتها وشقيقها القاصر".
وتنسب لائحة الاتهام للمتهمين مخالفات بالتسبب بإصابة خطيرة وعرقلة المسار القضائي. وقد أصدرت المحكمة أمر حظر نشر للائحة الاتهام، كما هوية ضحية الاعتداء والمتهمين الضالعين فيه.
وبدأ التحقيق في الاعتداء، إثر تلقي الشرطة بلاغا من المركز الطبي "رمبام" في مدينة حيفا، قبل نحو أسبوعين، إذ استقبل المستشفى المصابة، وهي بحالة خطرة وفاقدة للوعي وعلى وجهها وجسدها علامات حروق وآثار إصابات في أنحاء جسدها، وادعى أبناء عائلتها أنها قفزت عن سطح المنزل.
وفي غضون ذلك، ومع استعادة الضحية وعيها، استجوب محققو الشرطة الفتاة وسجلوا إفادتها حول تفاصيل إصابتها، وتبين أن والديها قاما بمساعدة أختها وأخيها بسكب مادة حمضية حارقة عليها، وضربها بالعصي والقضبان الحديدية، في الوقت الذي زعموا فيه أنها حاولت القفز عن السطح. واعتقلتهم الشرطة ونسبت إليهم التهم الخطيرة.
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