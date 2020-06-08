نيمار يصر على ارتداء قميص برشلونة مجددا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، يصر على العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن رغبة نيمار في العودة للعب بقميص برشلونة، ما زالت موجودة، موضحة أن نجم السامبا يأسف على قرار مغادرة البارسا.

وأوضحت أن نيمار مصمم على تصحيح هذا الخطأ، حيث رفض عرض باريس لتجديد عقده الذي سينتهي في صيف عام 2022.

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ولفتت الصحيفة إلى أن نيمار لا يخفي رغبته في العودة لبرشلونة، موضحة أنه اعترف بذلك أمام المقربين منه داخل غرفة خلع الملابس بسان جيرمان.

وتابعت أن نيمار لم يترك المجال لأي خيار آخر سوى العودة للفريق الكاتالوني من جديد.

وختمت بأن نيمار سيحاول إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة مع باريس، وقيادة الفريق لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، مما قد يسهل عودته لبرشلونة هذا الصيف.