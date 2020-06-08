شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 8 يونيو 2020 أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران أطلقتها مليشيات الحوثي واستهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات استهدفت قرى ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة وبصواريخ "لُــو". Advertisements وأضافت المصادر، ان القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة لمصادر النيران وحققت إصابات مباشرة في صفوف بقايا جيوب المليشيا، وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية في محاولة لإعادة الثقة لعناصرها ولكنها تتلقى صفعات متتالية على أيدي أبطال القوات المشترك

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