نقل العالقين وسيلة الخطوط الجوية القطرية للهروب من الإنهيار برغم تفشي كورونا

الإثنين 8 يونيو 2020

يرى مراقبون دوليون أن قرار الخطوط الجوية القطرية، بنقل العالقين إلى بلدانهم وسيلة جديدة للهروب من شبح الإنهيار الذي يهددها الأمر الذي دفعها إلى الإعلان عن إعتزامها تسريح ما لايقل عن 20 في المائة من عدد موظفي الشركة، وإبقاء طائرات إيرباص إيه 380 دون تحليق حتى أواخر 2021.



وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية في تصريحات لرويترز، إنه ربما يتم تسريح ما يقل عن 20% من موظفي المجموعة، وأن الشركة تجري محادثات مع إيرباص وبوينغ لإرجاء جميع تسليمات الطائرات المعلقة.

وكانت الشركة لا تزال تشغّل في مارس رحلات إلى 170 وجهة على متن 234 طائرة، لكنها باتت اليوم تسير رحلات إلى 35 فقط.

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ولا تهتم شركة الطيران القطرية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وهو ما كشفه قرار السلطات اليونانية وتصريحات المسؤولين في سيرلانكا الذين أكدوا أن معظم الذين نقلهم الطيران القطري مصابين بفيروس كورونا.

وتحاول الشركة عبر إعلانات ترويجية الإشارة إلى إتخاذها التدابير اللازمة، لكن الحقيقة تؤكد أن هذه الإجراءات لا تشمل سوى ركاب الدرجة الأولى فقط وهي الدرجة التي يستقلها رجال الأعمال .

وأوقفت اليونان، يوم الثلاثاء، رحلات الطيران الجوي من وإلى قطر، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة 12شخصا على متن طائرة قادمة من الدوحة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الركاب المصابون على متن طائرة تقل 91 شخصا من الدوحة لأثينا، ووصلت يوم الاثنين، وقالت السلطات إن فحوصا أجريت وتم اصطحاب الحالات إلى فندق لأجل الحجر الصحي