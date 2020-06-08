اخبار العالم

إهمال الخطوط القطرية يتسبب بتفشي وباء كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إهمال الخطوط القطرية يتسبب بتفشي وباء والان مع التفاصيل

الإثنين 8 يونيو 2020

كشفت الإجراءات التي إتخذتها اليونان بحق الخطوط الجوية القطرية، إهمال الأخيرة في إتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستحد .

 

 

والثلاثاء، أوقفت اليونان رحلات الطيران الجوي من وإلى قطر، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة 12شخصا على متن طائرة قادمة من الدوحة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

 

وكان الركاب المصابون على متن طائرة تقل 91 شخصا من الدوحة لأثينا، ووصلت يوم الاثنين، وقالت السلطات إن فحوصا أجريت وتم اصطحاب الحالات إلى فندق لأجل الحجر الصحي.

 

ويرى مراقبون أن قطر لعبت دوراً كبيراً في تفشي وباء فيروس كورونا مثل إيران التي كانت سبباً رئيسياً في تفشي الوباء في بلدان المنطقة .

 

وأكد المراقبون أن قرار السلطات اليونانية قد يكون بداية لسلسلة قرارات قد تتخذها البلدان التي تسير قطر إليها رحلات جوية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إهمال الخطوط القطرية يتسبب بتفشي وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا