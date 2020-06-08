شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعاقب مسؤول غواتيمالي سابق وأسرته .. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل
وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن إعلان الحظر والعقوبات على رئيس المكتب الرئاسي الغواتيمالي السابق جوستافو أدولفو أليخوس كامبارا ، تم بصفته الرسمية كرئيس سابق لمكتب رئيس الجمهورية ألفارو كولوم، وبحسب التصنيف يحظر القانون المسؤول الغواتيمالي وأسرته الدخول إلى الولايات المتحدة .
وشدد بيان الخارجية على أن هذه الخطوة تؤكد التزام الولايات المتحدة بمكافحة الفساد في غواتيمالا والوقوف مع شعب غواتيمالا في كفاحه ضد الفساد وستواصل الإدارة الأمريكية استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة للفاعلين الفاسدين في هذه المنطقة والعالم.
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