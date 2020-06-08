شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدة وفقد أخرى في فيضانات بالتشيك والان نبدء بالتفاصيل

لقيت سيدة46 / عاما/ مصرعها وفقدت سيدة / 74 عاما/ عقب وقوع فيضانات في شرق جمهورية التشيك ا . و قال متحدث باسم إدارة الاطفاء أن هطول أمطار غزيرة في المنطقة تسبب في فيض سلسلة من الأنهار الصغيرة، مما أدى لمحاصرة العديد من الأشخاص في منازلهم. وقد حوصر عدة أشخاص في سياراتهم. وغطت مياه وصل ارتفاعها مترا بعض المناطق.

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