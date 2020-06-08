شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا .. "وفيات كوفيد19" تسجل أدني مستوى في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الصحية الروسية اليوم الإثنين عن تسجيل 112 حالة وفاة و8985 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى عدد للوفيات منذ 26 مايو الماضي.

وبلغ إجمالي الوفيات 5971 منذ بدء تفشي الوباء في روسيا ، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 476658، حسب بيانات نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المركز أن 3957 مصابا تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، لتصبح حصيلة المتعافين 230688 شخصا.