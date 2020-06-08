شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني بـ"كوفيد19" والان نبدء بالتفاصيل

أكد مستشار وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني مولاي ابحيده إصابة الوزير الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب بفيروس كورونا المستجد. وأوضح المستشار في تصريح صحفي اليوم أن الوزير ولد أعمر طالب بصحة جيدة، وقد تأكدت إصابته بعد ظهور نتائج إيجابية للفحوص التي أجريت له . وتعد هذه الإصابة الأولى لوزير في الحكومة الموريتانية بفيروس كورونا.

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