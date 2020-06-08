شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الصحة الغيني بـ "كوفيد19" والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة غينيا للأنباء عن وزير الصحة اليوم، إن طبيعة الوظيفة، تجعل قطاع الصحة والعاملين به، في طليعة الصفوف المعرضة لخطر هذا الوباء.
مما يذكر أن إصابة الوزير الغيني، تأتي ضمن 47 إصابة سجلت أمس في البلاد، وذلك من أصل 695 خضعوا للفحص عن الفيروس المستجد، فيما ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في غينيا إلى 4165 حالة إصابة مؤكدة، بينها 2877 حالة شفاء، و23 وفاة.
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