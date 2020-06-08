شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق ال سعيد سلطان عمان، تناولت بحث علاقات التعاون الثنائية الوثيقة والعميقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد لدى استقباله اليوم القائم بالأعمال في سفارة سلطنة عمان لدى دولة الكويت هلال بن علي الشنفري.