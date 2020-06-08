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الكويت .. 662 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 662 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 32510 حالات في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 269 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

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