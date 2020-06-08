اخبار العالم

87 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 87 إصابة جديدة بفيروس "" في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الفلسطينية ، إن عدد الإصابات النشطة، لا تزال مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، يبلغ 87 حالة، بنسبة 13.3% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان اليوم، ان الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا بلغ 651، بينها 319 في محافظة القدس، و262 في باقي المحافظات الشمالية، و70 في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 559 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة في بيت أولا بالخليل، اليوم بنسبة 85.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين. وبينت انه جرى خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 125 حالة إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين حالياً في الحجر المنزلي 2382 مواطناً ومواطنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 87 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا