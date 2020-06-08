شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيًا من القدس والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، 21 فلسطينيًا من القدس المحتلة، بينهم رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس أمجد أبو عصب، بعد أن داهمت منزله في حي الصوانة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرين فلسطينيًا من بلدة الطور (جبل الزيتون)، ووادي الجوز، والصوانة، وسلوان، والعيسوية، والبلدة القديمة من القدس.