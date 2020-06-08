احتجاجات في عدد من المدن السورية ضدّ الغلاء والفساد

مع تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، شهدت عدة محافظات سورية احتجاجات شعبية ضدّ غلاء الأسعار، فقد خرج المتظاهرون في مدينة إدلب وهتفوا ضد «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام»، ودورها في إيجاد حل لارتفاع الأسعار بشكل عام، والخبز بشكل خاص.



وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان تظاهر عشرات السوريين أمام مبنى السرايا في مدينة السويداء، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عموم المناطق السورية، والغلاء الفاحش بأسعار المواد الأساسية.

وهتف المحتجون بشعارات مناوئة للنظام السوري وبشار الأسد، حيث رددوا عبارات «سوريا لنا... وما هي لبيت الأسد»، و«يالله ارحل يا بشار»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، كما طالب المتظاهرون بخروج إيران وروسيا من سوريا.

وشهدت غالبية المحافظات السورية، يوم السبت، إغلاقاً جزئياً لغالبية المحال التجارية الكبيرة والمحروقات وغيرها، تزامناً مع انخفاض قيمة الليرة السورية إلى مستويات منخفضة، خلال الساعات الماضية.



وكانت مظاهرة حاشدة قد خرجت السبت في بلدة طفس بريف درعا، احتجاجاً على الوضع المعيش. وندد المتظاهرون بـ«المحتلَّين الإيراني والروسي»، وطالبوا بإسقاط النظام السوري وإخراج المعتقلين من السجون.

ورفع المتظاهرون لوحات كُتِب عليها: «نظام لا يستطيع ضبط الأسعار فليرحل من هذه الديار». كما رفعوا شعار يقول «في كل دول العالم يفنى شخص من أجل الشعب.. وفي سوريا يفنى الشعب من أجل شخص».



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