الهند تعيد فتح الأماكن الدينية ومراكز التسوق والمطاعم



أعادت الهند فتح المكاتب ومراكز التسوق والفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى المعابد والأماكن الدينية الأخرى، وذلك على الرغم من الارتفاع السريع في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتتضمن إرشادات وزارة الداخلية خلال هذه المرحلة التي تشهد تخفيف القيود المفروضة في الأماكن الدينية، عدم تقديم قرابين في المعابد، وعدم وجود جوقات، بالاضافة إلى قيام كل فرد بحمل سجادة الصلاة الخاصة به.

وتدفق المصلون على معبدي "هانومان جارهي" و"تيروباتي فينكاتيسوارا" الشهيرين في الهند، وهم يستخدمون أقنعة الوجه الواقية. وأظهرت لقطات تلفزيونية أنه طُلب منهم استخدام معقم اليدين والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقد بدأت مراكز التسوق والمطاعم في العمل ببعض المناطق، ومن بينها نيودلهي، ولكنها شهدت انخفاضا في أعداد المترددين عليها.

كما يُعتبر ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الاجتماعي، إلزاميا في جميع الأماكن العامة التي تتضمن المطاعم، وقد تم تقسيم ساعات العمل في المكاتب.

وليس من الممكن إعادة فتح المعابد ومراكز التسوق والمكاتب والمطاعم، إلا خارج المناطق المحددة لاحتواء الفيروس ، كما ستحدد سلطات الولايات بصورة فردية حجم الفتح.

وكانت الهند فرضت إغلاقا صارما على الصعيد المحلي في 25 من آذار/مارس الماضي، ولكن بدأت إعادة فتح البلاد بصورة تدريجية في أيار/مايو. وأعلنت الهند اليوم الاثنين ارتفاع إجمالي عدد الاصابات إلى 256 ألف و611 حالة، بالاضافة إلى 7200 حالة وفاة.

