قريباً.. ملعب كركوك ينضم لعائلة الملاعب العراقية

ووجه الوزير خلال اللقاء الذي جمعهُ بملاكات الدائرة الهندسية وممثلي الشركة المنفذة وبحسب بيان للوازرة على ضرورة "استئناف العمل في المشروع مجدداً وإنجازه نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل على ابعد تقدير مع استعداد الوزارة لتذليل جميع العقبات التي تعيق إنجاز المشروع وتسخير كافة الإمكانيات من الدعم اللوجستي لتحقيق هذا الهدف".



وأبدت الشركة المنفذة "استعدادها للمباشرة فوراً بالعمل مع مراعاة الجانب المالي الذي عبر الوزير عن حرصه لتوفير المبالغ اللازمة بالتنسيق مع وزارتيّ التخطيط والمالية، فضلاً عن المحافظة، على الرغم من الازمة المالية الحالية، وسيتم التنسيق أيضاً مع وزارة الصناعة والمعادن لغرض الإسهام والمشاركة في إنجاز هذا الملعب".

