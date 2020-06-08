2020-06-08 | 17:21
659 مشاهدة
أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، على اهمية انجاز ملعب كركوك الاولمبي سعة 25 ألف متفرج وما يمثله من اهمية كبرى لجماهيرنا الرياضية في هذه المحافظة المعروفة بحبها للرياضة وثقل جماهيرها على الساحة الرياضية العراقية.
ووجه الوزير خلال اللقاء الذي جمعهُ بملاكات الدائرة الهندسية وممثلي الشركة المنفذة وبحسب بيان للوازرة على ضرورة "استئناف العمل في المشروع مجدداً وإنجازه نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل على ابعد تقدير مع استعداد الوزارة لتذليل جميع العقبات التي تعيق إنجاز المشروع وتسخير كافة الإمكانيات من الدعم اللوجستي لتحقيق هذا الهدف".
وأبدت الشركة المنفذة "استعدادها للمباشرة فوراً بالعمل مع مراعاة الجانب المالي الذي عبر الوزير عن حرصه لتوفير المبالغ اللازمة بالتنسيق مع وزارتيّ التخطيط والمالية، فضلاً عن المحافظة، على الرغم من الازمة المالية الحالية، وسيتم التنسيق أيضاً مع وزارة الصناعة والمعادن لغرض الإسهام والمشاركة في إنجاز هذا الملعب".
وأبدت الشركة المنفذة "استعدادها للمباشرة فوراً بالعمل مع مراعاة الجانب المالي الذي عبر الوزير عن حرصه لتوفير المبالغ اللازمة بالتنسيق مع وزارتيّ التخطيط والمالية، فضلاً عن المحافظة، على الرغم من الازمة المالية الحالية، وسيتم التنسيق أيضاً مع وزارة الصناعة والمعادن لغرض الإسهام والمشاركة في إنجاز هذا الملعب".
كانت هذه تفاصيل خبر قريباً.. ملعب كركوك ينضم لعائلة الملاعب العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.