نائب عن بغداد يدعو لمحاسبة اصحاب المولدات الاهلية ممن يرفعون سعر الامبير

دعا النائب عن محافظة بغداد جاسم البخاتي، الاثنين، المحافظ والوحدات الادارية والامن الوطني إلى محاسبة بعض اصحاب المولدات الاهلية ممن يتطاولون على القرارات ويرفعون سعر الامبير دون مراعاة للجانب الانساني والوضع الاستثنائي الذي نعيشه بالبلد.
وأضاف، ان "محافظ بغداد والوحدات الادارية والامن الوطني لمحاسبة اصحاب المولدات ممن يتطاولون على القرارات التي حددت سعر الامبير ويعملون على رفعها دون متابعة او معاقبة من قبل الدوائر المعنية بتلك المواضيع التي اصبح فيها المواطن العراقي هو الضحية".
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