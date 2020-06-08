اصابة الشاعر عصام كريم وعائلته بفيروس كورونا

اصيب الشاعر العراقي، عصام كريم، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقد خضع الشاعر عصام وعائلته لفحص الـ PCR وتبين أن النتائج إيجابية وحالياً يخضعون للحجر الصحي. ويذكر ان الشاعر عصام كريم، كان ضيف برنامج "لمتكم حلوة" يوم 12 ايار الماضي الذي عُرض على قناة السومرية في شهر رمضان المبارك.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم، الاثنين، تسجيل 1115 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد. تتمنى اسرة السومرية الشفاء العاجل له ولعائلته.

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