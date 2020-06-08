بالوثائق.. تقرير خلية الازمة النيابية بشأن جائحة كورونا

انهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة تقرير خلية الازمة النيابية بخصوص جائحة كورونا ، وتنشر الخليج 365 التقرير الخاص بالخلية من خلال وثائق حصلت عليها من مصر برلماني.

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