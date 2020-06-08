مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الاربعاء المُقبل

قررت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، رفع جلسة المجلس إلى يوم الأربعاء المقبل.

وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب قرر رفع جلسته الى يوم الاربعاء المُقبل الساعة الواحدة بعد الظهر".

وشهدت جلسة اليوم، توجيه رئاسة البرلمان للأمانة العامة لمجلس النواب، بمخاطبة وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين المتعينين ضمن حركة الملاك الدائم لعام ٢٠١٩، فضلاً عن مناقشة تقرير خلية الأزمة النيابية بشأن فيروس كورونا.