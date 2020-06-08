اعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، الاثنين، عن اطلاقها معرضاً عن النحت بعنوان "محطات من الزمن" برغم جائحة فايروس كورونا.
وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي في بيان تلقت السومر نيوز نسخة منه، إن "الدائرة تطلق خلال معرضها الخامس عشر الكترونياً النتاج الفني في مجال النحت للنحات العراقي طه وهيب والذي استخدم اسلوب السهل الممتنع في اعماله والتي حملت ٤٦ عملا فنيا منها ما نفذ على مادة البرونز ومنها عبارة عن مخططات لاعمال نحتية".
وأضاف العبادي أن "أعمال الفنان حملت رسائل جسدت الجمال والقوة والضعف والسلطة باشكال احتوت على افكار ورموز وكتابات وحركات تعود الى مختلف الازمن ولكن جميعها كانت تشير الى قصص الحياة العراقية لمختلف العصور".
كانت هذه تفاصيل خبر برغم جائحة كورونا.. انطلاق معرض الكتروني للنحت من بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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