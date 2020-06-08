برغم جائحة كورونا.. انطلاق معرض الكتروني للنحت من بغداد

وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي في بيان تلقت السومر نيوز نسخة منه، إن "الدائرة تطلق خلال معرضها الخامس عشر الكترونياً النتاج الفني في مجال النحت للنحات العراقي طه وهيب والذي استخدم اسلوب السهل الممتنع في اعماله والتي حملت ٤٦ عملا فنيا منها ما نفذ على مادة البرونز ومنها عبارة عن مخططات لاعمال نحتية".

وأضاف العبادي أن "أعمال الفنان حملت رسائل جسدت الجمال والقوة والضعف والسلطة باشكال احتوت على افكار ورموز وكتابات وحركات تعود الى مختلف الازمن ولكن جميعها كانت تشير الى قصص الحياة العراقية لمختلف العصور".