افاد مصدر برلماني، الاثنين، بان رئاسة مجلس النواب وجهت، بمخاطبة وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين المتعينين ضمن حركة الملاك لعام ٢٠١٩. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب وجهت الامانة العامة للمجلس بمخاطبة وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين المتعينين ضمن حركة الملاك الدائم لعام ٢٠١٩". يشار الى ان عدد كبير من الموظفين الذين تم تعيينهم العام الماضي 2019 بعدد من دوائر الدولة ضمن حركة الملاك ولاسيما التربية لم يستلموا رواتبهم حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يوجه بمخاطبة المالية لصرف رواتب الموظفين المتعينين لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.